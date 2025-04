Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen seien schon gut gebucht, es gebe aber regionale Unterschiede. Im Thüringer Wald etwa seien einzelne Hotels an den Feiertagen komplett belegt. Kurzentschlossene fänden aber überall noch Übernachtungsmöglichkeiten.

Traditionell gilt Ostern als Saisonstart für Städtetourismus. In Thüringen betrifft das hauptsächlich Weimar, Erfurt und Eisenach. In der Landeshauptstadt geht noch vor Ostern ein neues Hotel im Stadtzentrum in Betrieb.