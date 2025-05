So gab der Rasierer-Hersteller "Harry's" in New York bekannt, weiter in sein Klingenwerk im südthüringischen Eisfeld investieren zu wollen. Die Rede ist von jeweils zweistelligen Millionenbeträgen in den nächsten beiden Jahren, die in neue Produktionsmaschinen fließen sollen. Neue Arbeitsplätze werden aber vermutlich vorerst nicht entstehen. Immerhin: Das Bekenntnis zum Standort Eisfeld sei ein wichtiges Zeichen, sagte der Ministerpräsident. "Harry's" hatte das Werk in Eisfeld 2014 übernommen. Es ist das weltweit einzige Werk des Unternehmens. Fast 400 Mitarbeiter fertigen dort im Dreischichtsystem Rasierklingen an.