Matthias Kreft schüttelt den Kopf: Ein Sorgentelefon haben sie nicht eingerichtet beim Verband der Wirtschaft Thüringens. 20 Prozent Einfuhrzoll in den USA hin oder her: "Im Moment müsste das Sorgen-Telefon im Bundeskanzleramt oder in einem Europa-Ministerium geschaltet werden", so der Hauptgeschäftsführer.