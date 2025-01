So sehr Politik gerade auf Facebook eigentlich nicht im Mittelpunkt steht und in der Reichweite von Meta eher gedrosselt wird - bei Ereignissen wie Wahlen tobt es weiterhin auch und gerade dort. Neben den üblichen politischen Diskussionen hatten wir dabei auf Facebook und teilweise auch auf der Seite anhaltend Diskussionen um einen vermeintlichen Anspruch, dass die stärkste Fraktion automatisch an der Regierung beteiligt werden müsste, was allerdings nicht der Verfassungslage entspricht.