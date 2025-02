Was fiel auf oder überraschte? Dass das Thema "Jagd" auf Facebook zur wilden Jagd wird, kostenlose Menstruationsprodukte vor allem männliche Abwehrreaktionen hervorrufen, jedes Energieprojekt (z.B. Flussthermie Jena) Grundsatzdiskussionen über Energie auslöst oder männliche Missgeschicke in Bordellen reichlich Spott, überrascht nicht. Schon eher, dass ein Thema auf Facebook (Schließung des Continental-Werks in Bad Blankenburg) über Stunden im normalen Bereich mit 20 bis 30 Kommentaren pro Stunde läuft - und dann schlagartig durchgehend bis zu 150 Kommentare pro Stunde bekommt (noch 120 in der Stunde bis Mitternacht), was für einen gezielten Push von außen aus was für Gründen auch immer spricht.