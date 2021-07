Die Landtagsabgeordnete Ute Bergner will die FDP-Fraktion im September verlassen. Bergner sagte am Mittwoch nach einer Sitzung des Ältestenrates des Landtages in Erfurt, sie habe gemeinsam den FDP-Abgeordneten einvernehmlich entschieden, noch bis zum Ende der Sommerpause Mitglied der Fraktion zu bleiben. Über ihren Antrag zur Aufnahme in die Partei "Bürger für Thüringen" werde voraussichtlich erst Anfang September entschieden. Daher könne sie bis dahin noch Fraktionsmitglied sein.