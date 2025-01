LEG: Arbeitsplätze sind vor Ort kein Argument mehr

Die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG) kennt das Problem mit dem Widerstand. Sie vermarktet unter anderem landeseigene oder kommunale Flächen an mögliche Investoren. Herbert Stütz ist Abteilungsleiter unter anderem für Investitionsförderung und weiß, dass zwar noch immer viele Investitionen ohne große Probleme stattfinden.

Aber aus seiner Sicht sind die Unternehmen stärker gefragt, müssten offen und vorausschauend kommunizieren - denn viele Menschen seien misstrauisch, hätten oft wenig Vertrauen in gesetzlich festgelegte Abläufe etwa im Rahmen eines immisonsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens oder in staatliche Akteure.

Es bringt nichts, wenn ein Unternehmen die Medien zu meiden versucht. Herbert Stütz, Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (LEG)

Unternehmen dürften heute nicht mehr verschwiegen sein mit ihren genauen Vorhaben. "Es bringt nichts, wenn ein Unternehmen die Medien zu meiden versucht. Denn die Bürgerinitiativen suchen Medien und Öffentlichkeit ebenfalls gezielt." Gute Kommunikation könne einen Unterschied machen. "Aber Arbeitsplätze sind vor Ort oft kein Argument mehr."

Jens Bergner muss sich mit Umweltproblemen in Deutschland erstmal nicht weiter beschäftigen - sie waren in seinem Fall auch nicht das Problem. Der Chef der Vacom-Gruppe mit aktuell 60 Millionen Euro Umsatz und mehr als 500 Mitarbeitern widmet seine Aufmerksamkeit gerade stärker der US-amerikanischen Provinz. Montana hat minimal mehr Fläche als Deutschland, allerdings nur etwas mehr als 1,1 Millionen Einwohner.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"An der Hochschule dort werden genau die Fachkräfte ausgebildet, die wir brauchen. Bisher sind die in der Regel in andere Regionen abgewandert." Zunächst investiert das Unternehmen mehr als 10 Millionen Euro. "In eine Reinigungs- und Montagefabrik, die im März in Produktion geht."

Umgebaut wird dafür eine bestehende Halle einer früheren Werkstatt. Danach kommt eine weitere Produktion dazu, für drei bis vier Millionen Dollar. Das Unternehmen profitiert vom langfristigen Boom der Chip-Industrie, beliefert unter anderem Zeiss. Das große Interesse an den Produkten und Diensten des Unternehmens würde die Großinvestition in Deutschland ermöglichen, so Bergner.

Bei Vacom misst sich Deutschland künftig mit Montana

Stattdessen arbeite man nun an einer weiteren Investition über 50 Millionen Dollar in Montana. "Eigentlich wollten wir die komplette Mechanik-Produktion in Zukunft hier aus Großlöbichau machen. Das können wir aber hier nicht mehr realisieren." Künftig gelte: Großlöbichau muss sich mit Montana messen. "Wo finden wir Platz? Wo finden wir Arbeitskräfte? Wie ist das Arbeitsrecht in Amerika und Deutschland?"

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bergner sagt, die USA seien sicher kein Billiglohnland - aber etwa die Zahl der Urlaubstage liege deutlich unter dem deutschen Niveau. Und auch der Wille, lieber länger zu arbeiten als kürzer, sei stark ausgeprägt. Die Steuerlast zudem deutlich geringer. Ein anderer Standort in Deutschland sei für ihn nicht sinnvoll. "Sinnvoll wäre gewesen, alles an einem Ort zu haben."

Auch ohne die Schwierigkeiten vor Ort sei es in Deutschland inzwischen zu kompliziert, groß zu investieren. Bis zu drei Dutzend Genehmigungen und Stellungnahmen müsse man einholen. Das dauere - in vielen Fälle mehrere Jahre, bis überhaupt gebaut werden könne. Doch Firmen, die an Innovationen arbeiten, könnten nicht immer so lange warten.

IHK-Chef Höhne sieht es so: "Nach so langer Zeit ist der Marktvorsprung weg." Genehmigungen müssten in kürzerer Zeit bearbeitet werden, die Prozesse müssten endlich komplett digital ablaufen. "Und wir müssen uns fragen, ob statt drei Dutzend nicht vielleicht auch zehn oder zwölf reichen."