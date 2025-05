Der Musiksommer bringt von Pfingsten bis Ende August jedes Wochenende Live-Musik an verschiedene Orte der Gemeinde. Um 15 Uhr können Besucher am Himmelfahrtstag in einer "Musikmeile" zwischen drei Spielorten hin- und herbummeln: dem Hotel "Zur Post", dem Aktivhotel am Inselsberg und der Teigmacher-Lesehalle. Bis 22 Uhr gibt es Blasmusik, Schlager, Pop und Rock.