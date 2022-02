In Bad Salzungen sind Bad und Sauna der "Solewelt" wieder geöffnet. Die Schließzeit wurde nach Angaben des Unternehmens für Wartungsarbeiten und eine Grundreinigung genutzt. So wurden die Beleuchtung verbessert, Sauna-Steine ausgetauscht und einige Bereiche gemalert. Für die Gäste gelten die 2G-plus-Regeln. Selbsttests können an der Kasse erworben werden.

Vom 13. bis 18. Februar findet in der Jugendherberge Bad Sulza das Projekt "Winter Fun" statt. Kinder zwischen sechs und 16 Jahren können englische oder französische Sprachferien machen. Innerhalb von sechs Tagen (fünf Übernachtungen) tauchen die Kinder spielerisch und entspannt in eine andere Sprache und Kultur ein. Nachmittag und Abends warten Abenteuer, Freizeit und neue Freundschaften. Es fällt ein Unkostenbeitrag an.

Der Erlebnisturm auf dem Inselsberg im Kreis Gotha öffnet ab dem 9. Februar drei Ausstellungsräume zu den Themen Geopark, Naturpark Thüringer Wald und Wintersport. Zudem lädt die Aussichtsetage zu einem Blick auf den Thüringer Wald ein. Der Erlebnisturm ist täglich außer dienstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Museum für Naturkunde Gera präsentiert vom 9. Februar bis zum 24. Juli 2022 die Kabinettausstellung "Topas - Mineral des Jahres 2022". Zu sehen sind wunderschöne Kristalle vom weltberühmten Topasfelsen Schneckenstein im Vogtland sowie aus aller Welt. Geschlossen bleiben vorerst die Historischen Höhler sowie das Museum für Angewandte Kunst, da dort eine neue Ausstellung in Vorbereitung ist. Ungeschliffener Topas: In Gera gibt es eine Schau rund um das Mineral des Jahres. Bildrechte: imago/imagebroker

Am 15. und 16. Februar können Kinder im Herzoglichen Museum auf Schloss Friedenstein in Gotha Paläontologinnen und Paläontologen bei ihrer Arbeit live über die Schulter schauen. Diese erforschen in der Ausstellungshalle Knochen der Ursaurier. Zu allen Führungen und Kinderveranstaltungen ist eine Anmeldung unter 03621 / 8234-0 oder service@stiftung-friedenstein.de erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Pünktlich zu den Winterferien öffnet in Erfurt die Eislaufhalle wieder für Gäste. Wie die Stadt Erfurt mitteilte, können große und kleine Eislauffans ab Samstag um 18 Uhr wieder zum öffentlichen Eislaufen in die Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle kommen. In der Eishalle gilt die 2G-Plus-Regel, Menschen mit Booster-Impfung. Tickets können ausschließlich online gekauft werden.

Am 20. Februar bietet das Wildkatzendorf in Hütscheroda im Wartburgkreis eine Tierspuren-Wanderung mit Katzen- und Luchsexperte Thomas Mölich über den Wildkatzenpfad durch den Hainich an. Los geht es ab 10:30 Uhr an der Wildkatzenscheune. Die Wanderung ist auf circa drei Stunden angesetzt. Mehr Informationen dazu auch auf der Webseite des Wildkatzendorfes. Bei einem Besuch im Wildkatzendorf in Hütscheroda kann man Wildkatzen ganz nah kommen. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Steffi Peltzer-Büssow

Am 15. Februar können Kinder im Museum Kloster Veßra Kerzen aus Bienenwachs selbst basteln. Außerdem erfahren sie im Rahmen des Ferienprojekts "Es werde Licht!", wie die Menschen vor 200 Jahren ohne Strom auskamen. Gebastelt werden kann jeweils von 10 Uhr bis 11:30 Uhr und von 14 Uhr bis 15:30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten. Diese nimmt das Museum unter 03 68 73 / 6 90 30 oder per E-Mail info@museumklostervessra.de entgegen. Echte Bienenwachskerzen können am 15. Februar in Kloster Veßra gebastelt werden. Bildrechte: Museum Kloster Veßra

Am 16. Februar ab 15 Uhr können Familien im Kulturhistorischen Museum in Mühlhausen sich auf eine spannende Schatzsuche begeben. Gemeinsam werten kleine und große Besucherinnen und Besucher über 2.000 Jahre alte Spuren in der archäologischen Ausstellung aus. Nur mit Fingerspitzengefühl, Kelle und Pinsel kann der Schatz geborgen werden, der mit auf den Weg nach Hause genommen werden darf.

Das Programm richtet sich an Familien mit Kindern ab 8 Jahren. Ein zum Basteln geeignetes Oberteil sollte mitgebracht werden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter 03601 85660 erforderlich. Der Eintritt beträgt 8 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder bis 14 Jahren.

Bis zu 80 Zentimeter Schnee sorgen in den Höhenlagen des Thüringer Waldes für sehr gute Wintersportbedingungen. Wandern im Schnee ist laut Regionalverbund Thüringer Wald aktuell auf 42 präparierten oder geräumten Winterwanderwegen auf insgesamt 375 Kilometern möglich.

Seit dem 7. Februar haben der Winterfunpark und die Naturrodelbahn in Oberhof wieder unter 3G-Regeln geöffnet - immer von Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Die Naturrodelbahn in Oberhof ist ein lohnendes Ziel für Familien in den Winterferien. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Vom 14. bis 18. Februar zeigen die Saalgärten in Rudolstadt immer um 10 Uhr den Kinderfilm "Jim Knopf und die wilde 13". Jim Knopf und Lokomotivführer Lukas nehmen es diesmal mit einer ganzen Piratenbande auf. Es fällt ein geringer Unkostenbeitrag an.

Das Naturhistorische Museum Schloss Bertholdsburg in Schleusingen lädt Ferienkinder ab sechs Jahre zu abwechslungsreichen Veranstaltungen unter 3G-Regeln ein. Am 15. Februar werden Futterglocken für Vögel gebastelt und am 17. Februar Schneeflocken gestaltet - jeweils von 10:30 Uhr bis 12 Uhr. Für beide Veranstaltungen fällt ein geringer Unkostenbeitrag an. Um Voranmeldung wird gebeten. Telefon: 036841/5310 oder per E-Mail: service@museum-schleusingen.de. Schloss Bertholdsburg beherbergt das Naturhistorische Museum. Bildrechte: imago images/ari

In der Jugendkunstschule Schweina im Wartburgkreis können Kinder selbst entworfene Faschingskostüme nähen - vier Tage lang geht es von der Zeichnung bis zum fertigen Gewand. Ob mit ganz viel pinkem Glitzer oder als plüschiges Monster mit Drachenzähnen - die Geschichten hinter den Wesen entstehen ganz nebenbei. Für Kinder von sieben bis zwölf Jahre. Vom 14. - 17. Februar, immer von 10 - 15 Uhr. Es fällt ein Unkostenbeitrag an.

Die Schwimmhalle in Sömmerda ist wieder geöffnet. Wie die Stadt mitteilte, haben nach der neuen Verordnung des Kreises Geimpfte und Genesene Zutritt (Zugang nach 2G-Regel). Einen zusätzlichen Test brauchen sie nicht. Die Sauna bleibt hingegen bis auf weiteres geschlossen. In den Winterferien finden in der Schwimmhalle Lehrgänge statt, eine Anmeldung ist erforderlich.

Alle Lifte der Skiarena Silbersattel haben von 9:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. Am 17. und 18. Februar sogar bis 21 Uhr - zum Nachtski. Derzeit sind die Bedingungen ideal. Für das gesamte Skigebiet gilt die 3G-Regel. Beste Bedingungen in der Skiarena Silbersattel in Steinach. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Vom 12. bis 19. Februar findet fast täglich eine Vorführung im Planetarium statt:

12. Februar: "Die Reise des kleinen Hävelmann" für Kinder ab sechs Jahre, 15 bis 16 Uhr

14. Februar: "Plani und Wuschel retten die Sterne" für Kinder ab sechs Jahre, 11 bis 12 Uhr

15. Februar: "Die Milchstraße - unsere heimatliche Sterneninsel" für Kinder ab zehn Jahre, 14 bis 15 Uhr

16. Februar: "Sonne, Mond und Sterne" für Kinder als sechs Jahre, 11 bis 12 Uhr

17. Februar: "Schwarze Löcher - Monster im All"? für Kinder ab 12 Jahre, 14 bis 15 Uhr

18. Februar: "Die Sonne - unser Stern" für Kinder ab zehn Jahre, 11 bis 12 Uhr

19. Februar: "Die Sternbilder im Februar" für Kinder ab acht Jahre, 15 bis 16 Uhr

Vom 14. bis 18. Februar dreht sich sich im Kloster Volkenroda alles ums Musical. Kinder von neun bis 13 Jahre singen, spielen und tanzen in einem Workshop. Dazu gibt es jede Menge geballte Aktion, tolle Musik und eine bewegende Story.

Warum spielte die Zahl Zwölf in vielen alten Münz-, Maß- und Gewichtssystemen eine so große Rolle? Weshalb sprechen wir immer noch von einem Dutzend, wenn wir zwölf Stücke von einer Sache meinen? Und warum findet sich in der Gemäldeausstellung des Museums ein Bild, das die Stadt Zeulenroda in der Toskana zeigt? Diese und weitere Fragen beantwortet Museumsleiter Dr. Christian Sobeck kleinen und großen Museumsgästen bei speziellen Führungen durch die Sammlungen des Städtischen Museums in Zeulenroda.

Wer am Ende alle Lösungen richtig aufgeschrieben hat, kann sich über ein eigenes Museumszertifikat freuen. Bei Gästen unter sieben Jahren ist daher die Hilfe von Eltern oder Großeltern empfehlenswert. Die Führungen dauern jeweils circa eine Stunde. Da die Teilnehmerzahl auf jeweils 12 Personen begrenzt ist, wird um Voranmeldung gebeten.

Die Führungen finden an folgenden Terminen statt: