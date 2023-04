Das Hennebergische Museum lädt am 9. und 10. April zum Osterspaziergang mit Suche nach dem Riesen-Ei ein. Den glücklichen Findern winkt eine kleine Überraschung an der Museumskasse. Hennen-Rallye, Spielscheune und Einkehr im Café am Klostergarten runden den Besuch ab. Auch die Landesfotoschau lockt mit bemerkenswerten Fotografien ins Museum. Jeweils 10 Uhr bis 17 Uhr. Ostereier-Jagd rund um das Hennebergische Museum Kloster Veßra. Bildrechte: Hennebergisches Museum Kloster Veßra

Vom 8. bis 16. April laden die Stadt Mühlhausen sowie zahlreiche Schausteller auf den Festplatz Blobach ein. Um 16 Uhr wird das diesjährige Frühlingsfest offiziell eröffnet.

Vom 7. bis 10. April stehen die Türen des Komödiantenhofes von 13 bis 17 Uhr offen. Das Gewölbekaffee wird geöffnet und eine kleine Sonderausstellung gezeigt. Die Kinder können Ostereier anmalen oder mit Puppen spielen.

Um jeweils 14 Uhr und 16 Uhr finden Vorstellungen statt:

9. und 10. April: "Der Froschkönig"

"Ostern auf Burg Ohrdruf" heißt der Frühjahrs- und Pflanzenmarkt, der vom 8. bis 10. April auf dem Gelände rund um das Kupferschlösschen stattfindet. Die Besucher erwartet auf dem fast 9 Hektar großem Gelände ein Osterspaziergang der besonderen Art. Inmitten farbenprächtiger Blumen- und Pflanzenarrangements kann man in Ruhe bummeln, staunen und kaufen. Flammkuchen, Bratwurst und Kuchen zur Stärkung wird ebenfalls angeboten. Von 10 bis 18 Uhr.

In diesem Jahr feiert die Stadt Stadtroda ihren 30. Osterspaziergang. Am 10. April geht es (wieder) nach Tröbnitz. Start ist 13.30 Uhr auf dem Amtsplatz Stadtroda. Osterhase "Karlchen" verteilt Süßes an die Kinder und auf dem Weg findet der traditionelle Osterweitwurf statt. Um 15 Uhr begrüßen mehrere Chöre die Wandernden in Tröbnitz mit Frühlingsliedern. Auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz.

Am 10. April haben Kinder die Möglichkeit, 1.000 versteckte Ostereier am Schmiedefelder Skihang zu suchen. Ob mit dem Bike oder zu Fuß ist egal. Um 11 Uhr geht der Spaß los.