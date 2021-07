Das Festival Yiddish Summer Weimar (YSW) ist auch in diesem Jahr wieder zu Gast in Eisenach und startet dort am Freitag gleich mit einer "Weltpremiere", so kündigt es Kurator Andreas Schmitges an. Dabei erklingt erstmals jüdische Instrumentalmusik, die erst kürzlich in der Nationalbibliothek in der Ukraine wiederentdeckt wurde. Eine Eigenproduktion des Festivals: Die YSW Wandering Stars und das Traditional Klezmer & New Yiddish Music Projects, eine international besetzte Band mit Musikern und Musikerinnen aus den USA, Dänemark, Deutschland und Russland, haben die lange verschollenen Schätze gemeinsam gehoben und bringen sie nach gut einhundert Jahren wieder auf eine Bühne – mal traditionell, mal abenteuerlich.