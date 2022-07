Anlässlich der zehnjährigen Filmpremiere von "Sushi in Suhl" findet am 13. August um 14 Uhr eine Innenstadt-Tour statt. Dabei begeben sich die Besucher auf die Spuren von Rolf Anschütz und seinem legendären Japanrestaurant Suhl. In der Führungen erfahren die Teilnehmer viel Hintergründiges und einige Anekdoten zum bereits millionenfach gesehenen Kino- und Fernsehfilm. Start beziehungweise Treffpunkt der geführten Touren ist an der Tourist-Information im CCS.