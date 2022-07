Es soll ein "Tierisches Jubiläum" im Waldzoo Gera werden: An diesem Wochenende feiert der Tierpark seinen 60. Geburtstag mit einem zweitägigen Familienfest. Am 9. und 10. Juli gibt es hier neben einer Vielzahl kulinarischer Angeboten, eine breite Palette an Attraktionen und Aktivitäten: Ob Hüpfburg, Schminken, Basteln oder Ponyreiten, ob Bogenschießen oder Schwertkampf hier wird für alle was geboten. Natürlich darf ein großes Sackhüpfen und Eierlaufen nicht fehlen und die Feuerwehr veranstaltet ein Kistenklettern. Das Highlight des Festes ist der Besuch des Traumzauberbaumes, wenn die beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel zusammen mit der wilden Traumlaus Agga Knack durch den Martinsgrund tanzen, springen und singen. Außerdem lädt die kleine blaue Parkeisenbahn zu Sandmännchen-Fahrten am Abend ein. Und bei all dem Spaß gibt es dann natürlich auch noch viele süße Tiere, die auf einen Besuch warten.

Beim Tierparkfest in Gera können Kinder bei der Affenfütterung dabei sein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK