Am Samstag, 4. Juni findet von 10 bis 15 Uhr ein Erdbeer- und Spargelmarkt in Braunsroda statt. Dort bieten etwa rund 40 Vermarkter aus Landwirtschaft, Gärtnerei und Handwerk aus der Südharz- und Kyffhäuserregion ihre Produkte an. Um 10:30 Uhr gibt es außerdem eine Naturführung in die Hohe Schrecke.

Crawinkel bei Ohrdruf plant eine große Modellflug-Show. Vom Styropormodell bis zum großen Turbinen-Jet mit Kerosinantrieb ist alles zu sehen: Hubschrauber, Segelflieger und Motor-Modelle. Am 5. Juni von 10 bis 17 Uhr.

Modellautos, Modellbahnen, alle Größen und Spurweiten - die Thüringenhalle in Erfurt verwandelt sich am 4. Juni wieder in ein Modellbau-Mekka. Von 10 bis 14:30 Uhr wird getauscht, gefachsimpelt und verkauft.

Am Pfingstmontag, 6. Juni lädt die Sportburg Denstedt von 10 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Im historischen Burgambiente hat sich ein Sportclub angesiedelt, der unter anderem Fitness- und Ausdauertraining anbietet.

Die Dornburger Schlösser locken mit zwei neuen Sonderausstellungen. Eine Ausstellung erzählt im Innen- und Außenbereich anhand von historischen Postkarten die Geschichte der Dornburger Schlösser nach 1918. In der Hofstube im Renaissanceschloss zeigen 19 Gegenwartskünstler in der die Ausstellung "blatt gemacht" Arbeiten mit und aus Papier. Vom 5. Juni bis zum 31. Oktober. Die Dornburger Schlösser locken mit zwei Sonderausstellungen. Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt

Es wird gebummelt, gefuttert und gefeiert: Beim Ilmenauer Altstadtfest vom 3. bis 5. Juni gibt es ein buntes Programm mit Musik und vielen Händlern. Geplant sind Bühnen am Markt, auf dem Kirchplatz, am Apotheker- und Ziegenbrunnen und am Wetzlarer Platz.

Auch die Kirchen (Ökumenischer Arbeitskreis Ilmenau) haben sich etwas überlegt - hier geht es um den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Am Pfingstmontag, 6. Juni ist zum Beispiel ein Kinderprogramm geplant mit Hüpfburg und Schminken. Es gibt einen Gottesdienst zum Thema "Zusammenwachsen", einen Talk am Nachmittag und natürlich Musik. In der Ilmenauer Innenstadt gibt es buntes Treiben. Bildrechte: dpa