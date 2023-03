Die thüringischen Keramiker laden am Wochenende wieder in ihre Werkstätten und Läden ein. Besucher können beim Tag der Töpferei Thüringen den Machern beim Arbeiten zusehen, aber auch selbst ausprobieren, wie aus einem Klumpen Ton plötzlich eine Schale wird. Motto in diesem Jahr ist nämlich "In Schale geworfen". Am 11. und 12. März in verschiedenen Werkstätten in Thüringen. Hier gibt es eine Übersicht über die teilnehmenden Töpfereien.

Alle möglichen Arten von Schalen stehen beim Tag der Töpfereien in Thüringen im Mittelpunkt. Bildrechte: colourbox