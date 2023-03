Veranstaltungstipps für das Wochenende in Thüringen

Thüringen startet in die Bratwurstsaison 2023. Am 18. März ab 10 Uhr wird der Erfurter Domplatz wieder zum Mittelpunkt für Bratwurstfreunde aus ganz Deutschland. Aber schon um 8 Uhr starten an der Liebfrauenkirche in Arnstadt über 20 Läufer, um das Bratwurstfeuer über die Distanz eines Halbmarathons in die Landeshauptstadt zu bringen.