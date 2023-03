Der Osterhase und die Heldrunger Zwiebelprinzessin, Anna I., begrüßen die Besucher am 1. April zum Bauernmarkt in Braunsroda, der zugleich ein Ostermarkt ist. Der Osterhase wird Schokoeier und richtige bunte Eier an die Besucher verschenken. Rund 45 Händler bieten auf dem historischen Gutshof ihre Waren an - von 10 bis 15 Uhr.