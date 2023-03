Bad Tabarz | Erlebnisturm am Großen Inselsberg

Der Erlebnisturm Großer Inselsberg öffnet am 1. April um 10 Uhr wieder seine Tore. Es gibt Ausstellungen zu den Themengebieten Geopark, Naturpark Thüringer Wald sowie Wintersport. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen. Der Aussichtsturm auf dem Großen Inselsberg. Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Der Osterhase und die Heldrunger Zwiebelprinzessin, Anna I., begrüßen die Besucher am 1. April zum Bauernmarkt in Braunsroda, der zugleich ein Ostermarkt ist. Der Osterhase wird Schokoeier und richtige bunte Eier an die Besucher verschenken. Rund 45 Händler bieten auf dem historischen Gutshof ihre Waren an - von 10 bis 15 Uhr.

Zum zehnjährigen Jubiläum und zur Saisoneröffnung des Tälerpilgerwegs hat sich Burkersdorf etwas Besonderes einfallen lassen. Wanderfreunde treffen sich am 2. April um 14 Uhr in der Nähe der Sommerwandhütte, wo eine Bank und eine Skulptur eingeweiht werden. Im Anschluss startet eine gemeinsame Pilgerwanderung nach Renthendorf, wo gegen 16 Uhr ein Kaffeetrinken im Dorfgemeinschaftshaus und im Anschluss ein Konzert in der Kirche mit dem Gospelchor Neustadt geplant ist. Für den Rücktransport wird ein Shuttle-Service angeboten.

Eisenberg | Frühlingsmarkt

Nach drei Jahren Corona-Pause wird der Frühlingsbeginn wieder genussvoll, unterhaltsam und spannend in Eisenberg gefeiert. Der Frühlingsmarkt öffnet am 1. April von 10 bis 16 Uhr seine Pforten. Die Musikgruppe "Lanz-Leut" sorgt für gute Stimmung und es gibt viele Mitmach-Aktionen.

Vom 1.- 16. April laden Schausteller zum Erfurter Altstadtfrühling ein. Täglich von 14 bis 22 Uhr auf dem Erfurter Domplatz, samstags, sonn- und feiertags bereits ab 11 Uhr (Karfreitag geschlossen). Mittwochs ist Familientag mit ermäßigten Preisen für Buden, Karussells und andere Fahrgeschäfte. Der Erfurter Domplatz ist Dreh- und Angelpunkt für den Altstadtfrühling. Bildrechte: MDR/Mitteldeutscher Rundfunk