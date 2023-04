"Rave like God" - so heißt das Motto der Techno-Tanzparty, die am 15. April in der Erfurter Predigerkirche steigt. Zum ersten Mal in Thüringen wird es damit einen Rave in einer Kirche geben. Die Evangelische Jugend und der Nachtclub "Kalif Storch" richten die Party gemeinsam aus. Wer mag, kann gleich eine Lebensmittelspende für die Erfurter Tafel dalassen. Von 16 bis 22 Uhr.

Bei Kaffee und Kuchen lädt die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde Gera e. V. am 15. April um 14:30 Uhr in die Bühne am Park Gera zum Theatercafé ein. Schauspieldirektor Manuel Kressin begrüßt die Mitglieder des Ballettensembles. Sie geben Einblicke in die Produktion "Coppélia - das Mädchen mit den Glasaugen".

Der BUND Gotha lädt am 16. April zum Frühlingsfest in den Wildwuchsgarten. Ab 10 Uhr warten unter anderem eine Samen- und Jungpflanzentauschbörse auf die Gartenfreunde. Außerdem wird gezeigt, wie man Samenkugeln und Insektenhotels selber baut.

Die Ernst-Abbe-Hochschule Jena lädt am 15. April zum großen Infotag ein. Interessierte können auf Erkundungstour auf dem Gelände gehen und mit Studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hochschule und des Studierendenwerkes zu Themen rund ums Studium ins Gespräch kommen.

Der Erlebnisturm Großer Inselsberg ist wieder geöffnet. Es gibt Ausstellungen zu den Themengebieten Geopark, Naturpark Thüringer Wald sowie Wintersport. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr, Montag bis Mittwoch geschlossen. Wieder offen: Aussichts- und Erlebnisturm auf dem Inselsberg. Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Zum Mittelalterspektakel im Park der Burg Ohrdruf am 15. und 16. April 2023 treten "die letzten und tapfersten Ritter der Erdenscheibe" zu einem Turnier an. Bei diesem Tjost hoch zu Ross erwartet die Besucher neben einer spannenden Show auch ein mittelalterlicher Markt mit Handwerk, Musik, Artistik und allerhand fahrendem Volk.

Am 15. April heißt es: Ab auf die Weide! Denn dann findet an der Stallanlage Schoppendorf der offizielle Weideaustrieb für die Milchkühe statt. Gleichzeitig öffnet der Stall zwischen 10 und 14 Uhr seine Tore zum Tag des offenen Hofes. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Honig, Milch und selbst gemachte Butter, Kesselgulasch oder Rostbratwurst.