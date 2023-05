Freizeit Veranstaltungstipps für das Wochenende in Thüringen

Hauptinhalt

Ein Klassik-Gartenfestival in Kochberg, eine Comic-Convention in Erfurt oder Mittelalter-Spektakel auf Burg Ranis. Am Wochenende ist einiges los in Thüringen: Das sind unsere Ausflugstipps!