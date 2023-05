Nach sechs Jahren kehrt die thüringische Landesmeisterschaf im Poetry-Slam (TLM) nach Jena ins Kassablanca zurück. 18 Poeten und Poetinnen treffen in den Vorrunden am 11. und 12. Mai aufeinander - das Finale steigt am 13. Mai ab 20 Uhr.

Jenas Innenstadt steht vom 12. bis 21. Mai im Zeichen des Frühlings. Auf dem Rummel locken Autoscooter und Karussells, die Marktbühne bietet ein buntes Programm und Oberbürgermeister Thomas Nitzsche sticht das Bierfass an! Beginn ist am Freitag um 19 Uhr.

Am 13. Mai findet von 12 bis 18 Uhr das "Kochberger Gartenvergnügen" statt. Die Besucher können das Theater, das Museum Schloss Kochberg und die Patronatskirche St. Michael besichtigen. Außerdem bieten Stände auf dem Schlosshof und dem Theaterplatz allerlei Kulinarisches an, zum Beispiel Maibowle und Spargelgerichte. Porzellanmaler aus Meißen zeigen ihre Handwerkskunst.

Rastenberg feiert die Einweihung der sanierten Orgel der Coudray-Kirche mit einer großen Festwoche. Bis 13. Mai gibt es Konzerte, Symposien, Andachten und Orgelführungen und sogar "Whisky in der Kirche" mit irischen Klängen. Imbiss, Getränke, Kuchen oder Leckeres vom Grill runden das Angebot ab. Die Orgel in Rastenberg feiert Einweihung. Bildrechte: MDR/Samira Wischerhoff

Vom 12. bis 14. Mai wird der Saalfelder Markt zu einem Open-Air-Street-Food-Restaurant. Besucher erwartet eine kulinarische Reise durch die ganze Welt - von Burgern, über afrikanische Spezialitäten bis hin zu spanischen Churros. Das Festival wird auch musikalisch begleitet - mit Partymusik, Rock und Pop.

Am 12. Mai ab 18.30 Uhr lädt der Tierpark in Suhl zu einer Nachtführung mit Lagerfeuer, Bratwurst und Getränken. Beim abendlichen Rundgang durch den Tierpark können Gäste den Nachwuchs bei den Mufflons sowie Ziegen- und Schaflämmer besuchen und Luchs und Wildkatze bei der Pirsch beobachten.

Die Besucher können viele Tiere in Suhler Tierpark beobachten. Bildrechte: MDR/Sascha Richter

Der 14. Mai steht ganz im Zeichen des Wanderns. Bundesweit finden rund 400 Veranstaltungen statt. Brotterode lädt beispielsweise zur Rundwanderung zum Seimberg mit Brotzeit im Schanzenturm ein. Ab 10 Uhr am Bad Vilbeler Platz.

Rund um den Seimberg heißt die geführte Wanderung am Tag des Wanders. Bildrechte: dpa

"Mit den Augen der Weimarer Malerschule – Weimars Stadtbild um 1900". So heißt die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Weimar. Am 12. Mai feiert sie Eröffnung und läuft bist zum 15. Oktober. "Weimarer Malerschule" steht als für die vielen Maler, die im 19. und im frühen 20. Jahrhundert in der kleinen Residenzstadt an der Ilm wirkten. Ein oft gewähltes Bildthema war von Anfang an das Weimarer Stadtbild, das sich im 19. Jahrhundert überall modernisierte.