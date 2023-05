In Mühlhausen knattert es wieder und riecht ganz typisch: Denn die Trabis sind unterwegs. Am Pfingstwochenende findet in Mühlhausen das Trabi-Treffen statt. Vom 26. bis 29. Mai am Schwanenteich. Dabei gibt es eine große Rundfahrt durch den Landkreis, die Trabis werden im Stadtzentrum präsentiert, die Fahrzeuge der Teilnehmer werden in elf Kategorien bewertet, Trabi-Schrauber geben Praxistipp zum Reparieren in einem Technik-Forum und jeden Abend steigt eine Disco im Festzelt - beim Trabi-Treffen in Mühlhausen. Trabi-Duft liegt in der Luft: Vom 26. bis 29. Mai findet in Mühlhausen ein Trabi-Treffen statt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seit 1050 Jahren gibt es die Stadt Heiligenstadt. Und das wird in diesem Jahr groß gefeiert. Nach dem offiziellen Festakt für geladene Gäste sind alle Bewohner und Besucher eingeladen, die Ersterwähnung der Stadt im Jahr 973 zu feiern, zum Beispiel beim großen Festumzug am Pfingstmontag (29.05.) - der Festumzug feiert aber nicht nur Heiligenstadts 1050. Jubiläum, sondern auch 660 Jahre Heimensteiner Kirmes (27.05.-30.05.). Zwei Gründe für einen großen Umzug (29.05., 11-13 Uhr) sind noch besser. Außerdem ist noch bis zum 11. Juni eine Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein geplant und verschiedene Konzerte. Am Pfingstmontag gibt es in Heiligenstadt einen großen Festumzug. Dabei wird das 1050. Jubiläum von Heilbad Heiligenstadt gefeiert und die Heimensteiner Kirmes. Das Foto zeigt die Palmsonntagsprozession auch in Heiligenstadt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Ritter packen ihre Schwerter aus, die Handwerker bauen ihre Stände auf und die Musiker unterhalten das Volk: Auf Burg Posterstein im Altenburger Land findet vom 27. bis 29. Mai wieder das Mittelalterspektakel statt. Vor der Burg gibt es außerdem Ritterturniere und auch die Gaukler ziehen ihre Runden in der Burg Posterstein. Auf dem Gelände von Burg Posterstein kämpfen vom 27. bis 29. Mai die Ritter (um die Aufmerksamkeit der Besucher). Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

In Uhlstädt-Kirchhasel im Kreis Saalfeld-Rudolstadt pflegt ein Verein die 700 Jahre alte Tradition der Saaleflößerei. Einmal im Jahr wird die mit einem großen Fest gefeiert: Dem Flößerfest. Dieses Jahr wird es am Freitag, dem 26. Mai, im Festzelt auf dem Floßanger in Oberkrossen mit Livemusik eröffnet (26.05.,21 Uhr). Am Samstag (27.05.) findet auf der Festwiese ab 14 Uhr ein großes Kinderfest statt. Feuerwehren und Rettungskräfte haben eine "Blaulichtmeile" organisiert, abends spielt eine Band. Am Sonntag (28.05.) startet der Festgottesdienst um 10 Uhr in der Kirche zu Uhlstädt und ab 13 Uhr wird das Lagerfeuer der Flößer am Museum entzündet. Wer aber auch mit einem Floß fahren will - was z.B. mit Langholzflößen über das Saalewehr geht - sollte sich vorher anmelden. Die Besucher können außerdem eine traditionelle Flößertaufe erleben und die Handwerker beim Wettsägen anfeuern. Die Flößerei ist eine jahrhunderte Jahre alte Tradition. In Uhlstädt hält sie ein Verein lebendig und feiert die Saaleflößerei mit dem Flößerfest ab 26. Mai. Bildrechte: Flößerverein Uhlstädt, Oberkrossen und Rückersdorf e.V./Peter Schröter

Mit Maibowle, Liedern, Tänzen und Live-Musik wird an Pfingsten in Wechmar im Landkreis Gotha das traditionelle Laubmännchenfest gefeiert. Nach coronabedingten Absagen wird in diesem Jahr die 25. Auflage gefeiert und das besonders ausgiebig. Am Freitag, dem 26. Mai, um 18 Uhr öffnen sich die Tore vor dem Landhaus Studnitz in Wechmar - um 19 Uhr beginnt das Programm im schönen Rokokosaal. Gegen 21 Uhr taucht dann der Laubmann auf. Wer errät, wer sich unter dem Blätterkostüm verbirgt, wird für ein Jahr zum "Wechmarer Laubfrosch" ernannt.