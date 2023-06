Veranstaltungstipps für Thüringen

Am 8. Juni startet in Erfurt das Phoenix Theater Festival 2023, das dieses Mal Schauspiel auch in die Erfurter Neubaugebiete Moskauer Platz und Rieth bringt und in diesem Jahr gleich drei Wochenenden im Juni bespielt. Das Festival bringt seit drei Jahren das Schauspiel zurück nach Erfurt - auch an den Ort, wo vor 20 Jahren das Schauspiel abgewickelt wurde - ins alte Schauspielhaus - dem heutigen KulturQuartier. Das komplette Programm finden Sie unter phonixfestival.de. Einen Teil davon stellen wir Ihnen in unserem Audio vor.