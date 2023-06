Eine neue Ausstellung im Museum Tabakspeicher Nordhausen zeigt, wie beschwerlich das Reisen vor über 200 Jahren war. Wie gefährlich mit Kutschen, wie langwierig bei Seereisen und wie kompliziert ohne Ferienflieger. Von Überfällen, Wegelagerern und der großen Sehnsucht nach der Welt. Die Ausstellung ist noch bis 8. Oktober zu sehen.

Der Förderverein Raspehaus lädt am 17. Juni zu einem Open-Air-Tag im Rastenberger Waldschwimmbad im Kreis Sömmerda ein. Neben Leckereien, Spiel und Spaß plant der Verein einen neuen Guinnessrekordversuch. Es gilt die derzeit gesetzte Marke von 277 Metern Luftmatratzen-Schlange zu schlagen. Am Abend gibt es Live-Musik.

Cosplay-Fans aufgepasst! Am Sonntag, den 18. Juni, wird es bunt auf der Leuchtenburg. Bei "Cos in the Castle" bekommen Cosplayer und Fotografen freien Eintritt zu einer der schönsten Fotolocations in Thüringen.

Bis zum 2. Juli zeigt das "Silo - alte Strassenmeisterei" in Sömmerda eine Ausstellung zum Uran-Abbau in der DDR. Unter dem Motto "Schwebend unterm Apfelbaum" geht es dabei um die Zerstörung und Wiederherstellung der Landschaft in Ronneburg, Schmuckdesign und imaginäre Landschaften - auch von der Apollo-Mondmission. Sömmerda zeigt eine Kunstausstellung über den Uran-Abbau in der DDR. Bildrechte: MDR/Sylvia Martens

Nur alle fünf Jahre findet das Burgfest statt - und 2023 ist es wieder soweit. Vom 16. bis 18. Juni gibt es ein buntes Programm inklusive Mittelalter-Spektakel, Konzerten und einem großen Festumzug durch die Innenstadt von Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Dieses Jahr feiern auch erstmals alle acht Ortsteile mit, denn die letzte Gebietsreform war 2019.

Vom 16. Juni bis zum 2. Juli steigt in Suhl der "SOS-Sommer in Südthüringen“. Das Festival präsentiert an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden Kultur, Unterhaltung, Genuss und gute Laune. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen Thomas Anders ("Modern Talking"), Silly und Max Prosa. Mehr zum Programm gibt er hier.

Vom 16. bis zum 18. Juni wird es laut in Tambach-Dietharz im Kreis Gotha. Drei Talsperrenkonzerte stehen an. Am Freitag macht "Rock an der Talsperre" den Auftakt. Samstag folgt "Project Unplugged". Am Sonntag machen Gerda Gabriel und das Polizeiorchester Thüringen den Abschluss. Festival-Feeling bei den Open-Air Talsperrenkonzerten in Tambach-Dietharz. Bildrechte: MDR/Marco Prosch