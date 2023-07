Bis zum 13. Oktober wird es in Gera wieder mystisch, erstaunlich und alles andere als alltäglich: Dann beginnt die elfte Ausgabe der Höhler Bienale. 23 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland präsentieren ihre Installationen zum Thema "LandUNTER". Bis zu zwölf Meter tief steigt man auf feuchten Stufen hinab in die Höhler unter den Geraer Altstadt. Jedes Mal wieder ist man erstaunt, was die 32 internationalen Künstler geschaffen haben. Geöffnet ist immer mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr. Was es in diesem Jahr zu sehen gibt, verrät MDR THÜRINGEN-Reporterin Kathleen Bernhardt im Audio.