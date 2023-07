Nach drei Jahren Pause schlägt am 29. Juli wieder die Stunde der starken Männer und Frauen! Gräfenroda lädt zur 29. Steinhebermeisterschaft. Umramt wird das Event vom Waldfest auf dem Festplatz an der Alten Lache. Und das startet sogar schon am Freitagabend, den 28. Juli mit einer Disco-Party. Samstag stehen dann erst die Kleinen im Fokus mit Bambino-Lauf, Kinderdisco und buntem Programm, bevor sich um 15 Uhr die Steinheber im Wettkampf messen. Live-Rock beschließt den Samstag, bevor es am Sonntag um 11 Uhr mit Blasmusik weitergeht.