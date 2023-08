Hüpfburg, Kinder-Karussell, Bastelaktionen Märchenlesungen und Mitmachtheater - all das bietet das Märchenfest am 5. August im Schlosspark. Um 14 Uhr geht's los.

Der schönste Ort von Bad Salzungen ist für viele der Burgsee. Und an dem findet vom 4. bis 6. August wieder das Asklepios-Seefest statt. Mit Live-Bands, Feuershow und dem Feuerwerk "See in Flammen". Um 19 Uhr geht's am Freitag los, Sonntag ist Familienfest.