Im Kulturhaus Gotha erobert am 2. November die schwedische Kultband Abba die Bühne. Acht Musiker präsentieren deren größte Hits - von "Money, Money, Money" über "Waterloo" bis "Dancing Queen" sind alle Ohrwürmer dabei. Die Show verspricht stilecht und detailgetreu zu sein - auch bei den Kostümen. Die sind selbstverständlich im 1970er-Jahre-Look gehalten. Beginn der Veranstaltung ist 19:30 Uhr und es sind nur noch wenige Tickets verfügbar.

Mit einem Fackelumzug am 3. November beginnt an diesem Wochenende die Kirmes in Görsbach. Vom Gemeindehaus geht es für die kleinen und großen Fackelträger gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr zum Kirmesfeuer. Das Feuer wird um 18 Uhr gezündet. Im Anschluss steigt die Kirmesparty. Am 4. November geht es dann weiter mit Fahrgeschäften und Losbuden auf dem Festplatz. Um 15 Uhr ist das traditionelle Kirmes-Preisschießen und um 16 Uhr der Kirmesgottesdienst. Ein besonderes Highlight ist der Kirmesumzug Sonntagfrüh (5. November) um 8 Uhr mit den Kirmesburschen, dem Erbesbär und den Görsbacher Kirmesmusikanten.

Bis zum 28. Januar 2024 lädt das Stadtmuseum Jena zu einer Ausstellung über Ausgrabungen im Stadtgebiet ein. Der Titel lautet "Geschichte aus Gruben und Scherben. Grabungen im Gebiet der Altstadt von Jena". Gezeigt werden Fundstücke wie Koch- und Tafelgeschirr oder Textilien, die in der Jenergasse, an der Marktwestseite, am Nonnenplan und am Eichplatz entdeckt wurden.

Auf der Kleinkunstbühne in Kapellendorf im Weimarer Land feiert am 3. November ein neues Stück Premiere. In "Kaffee, Chaos und KI" geht es um Rentner Erwin, der sich etwas schwer tut mit der neuen Entwicklung und Technik. Hin- und hergerissen zwischen den Hausaufgaben seiner Enkelin und den eigenen Kreuzworträtseln kommt dann auch noch die KI hinzu. Chaos ist programmiert. Beginn der Vorstellung auf der "Kurz & Kleinkunstbühne" ist 20 Uhr. Die nächste Aufführung gibt es am 4. November.

Am 3. und 4. November findet in der Reithalle in Pretschwitz die 63. Rassegeflügelschau des Kreisverbandes Eisenberg statt. Es gibt Puten, Gänse, Enten, Hühner, Zwerghühner und Tauben zu bestaunen. Start: Freitag um 9 Uhr. Besonderes Highlight: Mehrere Lehrer der Rgion verlegen den Bio-Unterricht in die Ausstellung, wo die Schüler am lebenden Federvieh Geflügelanatomie lernen können.

Irish Folk mit "The Rudy Tuesday Band" steht am 3. November in Schalkau im Landkreis Sonneberg auf dem Programm. Das Konzert in der Domäne Schaumburg startet um 19 Uhr. Das Lokal bittet Gäste um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 036766 82121.

Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz bietet in diesem Herbst erneut sechs geführte Kranich-Wanderungen am Stausee Kelbra im Kyffhäuserkreis an. Die Tiere beziehen dort ihr Winterquartier. Pro Tag können sich bis zu 50.000 Tiere am Stausee befinden.

Die kostenlosen Touren beginnen in der Ausstellung im Eingangsbereich des Kelbraer Strandbads und dauern zwischen drei bis vier Stunden. Am 3. November ab 15:30 Uhr.

Das Café im Hof in Straufhain wird am 3. November um 18 Uhr Gastgeber für eine besondere Veranstaltung sein - die "Rodachtaler Lichtstuben". Dieses stimmungsvolle Treffen erweckt eine alte Tradition wieder zum Leben und bietet einen gemütlichen Abend voller Handarbeiten, Geschichten in Mundart und Gesang.

Der Brauch der Lichtstuben war einst weit verbreitet im nördlichen Franken, wo sich kleinere Dorfgemeinschaften in den Lichtstubenwirten versammelten. Dabei handelte es sich um gesellige Zusammenkünfte, bei denen Gemeinschaftsspiele, Wollstricken, Klöppeln und allgemeines Beisammensein im Mittelpunkt standen. Diese Tradition half nicht nur dabei, Kerzenlicht und Heizungskosten zu sparen, sondern auch die Gemeinschaft enger zu knüpfen.