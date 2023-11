Mit einem Fackelumzug am 3. November beginnt an diesem Wochenende die Kirmes in Görsbach. Vom Gemeindehaus geht es für die kleinen und großen Fackelträger gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr zum Kirmesfeuer. Das Feuer wird um 18 Uhr gezündet. Im Anschluss steigt die Kirmesparty. Am 4. November geht es dann weiter mit Fahrgeschäften und Losbuden auf dem Festplatz. Um 15 Uhr ist das traditionelle Kirmes-Preisschießen und um 16 Uhr der Kirmesgottesdienst. Ein besonderes Highlight ist der Kirmesumzug Sonntagfrüh (5. November) um 8 Uhr mit den Kirmesburschen, dem Erbesbär und den Görsbacher Kirmesmusikanten.

Bis zum 5. November findet in der Sparkassen-Arena in Jena-Burgau die Verbrauchermesse "Jenaer Herbst" statt. Das große Motto - wie in den Vorjahren - "Bauen & Leben". Zum Beispiel Photovoltaik an der Fassade, Tiny Häuser oder Caravaning. Für Kinder gibt es eine Bastelstraße. und auch Autogrammstunden mit den Fußballern des FCC und mit den Basketballern von Medipolis SC Jena sind angekündigt. Geöffnet ist die Messe jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Bis zum 28. Januar 2024 lädt das Stadtmuseum Jena zu einer Ausstellung über Ausgrabungen im Stadtgebiet ein. Der Titel lautet "Geschichte aus Gruben und Scherben. Grabungen im Gebiet der Altstadt von Jena". Gezeigt werden Fundstücke wie Koch- und Tafelgeschirr oder Textilien, die in der Jenergasse, an der Marktwestseite, am Nonnenplan und am Eichplatz entdeckt wurden.

Von 10 bis 18 Uhr veranstaltet die Porzellanmanufaktur Kahla am 4. November wieder einen Porzellanmarkt. Für Besucher gibt es ein besonders vielfältiges Angebot - von Geschirr für Haushalt und Gastronomie über Porzellanfiguren bis hin zu Dekorationsartikeln. Der Markt findet in und um den Werksverkauf der Porzellanmanufaktur statt und lockt auch mit dem Sonderverkauf von Auslaufserien und Restposten zum Aktionspreis von fünf Euro pro Kilogramm. Für Kinder ist eigens eine Porzellanmalecke eingerichtet.

Auf der Kleinkunstbühne in Kapellendorf im Weimarer Land feiert am 3. November ein neues Stück Premiere. In "Kaffee, Chaos und KI" geht es um Rentner Erwin, der sich etwas schwer tut mit der neuen Entwicklung und Technik. Hin- und hergerissen zwischen den Hausaufgaben seiner Enkelin und den eigenen Kreuzworträtseln kommt dann auch noch die KI hinzu. Chaos ist programmiert. Beginn der Vorstellung auf der "Kurz & Kleinkunstbühne" ist 20 Uhr. Die nächste Aufführung gibt es am 4. November.

Jazzfreunde können sich am 4. November auf wahre Musiklegenden freuen: Uschi Brüning und das Günther Fischer Quintett kommen in den Kulturhof Kosma im Altenburger Land. Geboten wird ein Erste-Klasse-Trip in die traditionelle Welt des Blues, Gospel und Swing, aber auch in die des modernen Jazz. Und natürlich wird auch die Filmmusik aus dem DDR-Streifen "Solo Sunny" zu hören sein. Los geht es um 20 Uhr.