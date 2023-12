Das Museum am Gradierwerk in Bad Salzungen zeigt eine Sonderausstellung zu 110 Jahren Fußball in Tiefenort. Im Fokus stehen dabei der FSV Kali Werra Tiefenort und das Waldstadion Kaffeetälchen. Interessierte erfahren mehr über die Entwicklung des Fußballs in Tiefenort von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Außerdem wird die Geschichte des Fußballs in Tiefenort in die Historie des Fußballsports eingeordnet. Geöffnet ist täglich von 10 bis 17 Uhr.