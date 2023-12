Haynrode im Eichsfeld lädt am 29. Dezember zum traditionellen Bockwurst-Wettessen ein. Anmelden kann man sich noch! Der Rekord liegt bei 16 Bockwürsten. Los geht's um 18 Uhr in der Salzbornhalle in Haynrode. Und es gibt auch noch einen Wettbewerb im Biersuckeln - da müssen die Teilnehmer aus einer Kälberaufzuchtflasche 0,33 Liter Bier in möglichst kurzer Zeit austrinken.

Am Stausee Hohenfelden im Weimarer Land öffnet am Donnerstag die "Thüringer Glitzerwelt". Wie Betreiber Hans Marcher mitteilte, können Besucher auf rund 20.000 Quadratmetern Fläche 230 Leuchtexponate bestaunen. Insgesamt leuchten rund fünf Millionen LED-Lampen. Neu sind unter anderem ein Märchen auf dem See, das auf einer Wasserleinwand gezeigt wird. Auch eine 360 Grad-Projektion im Iglu-Zelt präsentiert ein Märchen. Neu ist auch ein Glühwürmchen-Park. Geöffnet ist bis zum 18. Februar von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 15 bis 21 Uhr. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch nach Weihnachten gibt es in Jena noch Weihnachtskonzerte: Die Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Jena lädt am 30. Dezember ab 16 Uhr zum weihnachtlichen Konzert "Ehre sei Gott in der Höhe" ein. Es erklingen Werke für Gesang und Orgel u.a. von Johann Sebastian Bach und Peter Cornelius. Die Sopranistin Christina Bernhardt wird dabei von Regionalkantor Jakob Schönborn-Dietz an der Orgel begleitet.

Lassen Sie sich in Jenas Vergangenheit entführen - bei der öffentlichen Kostümführung "Galgen, Gassen und Ganoven". Treffpunkt ist am 30. Dezember um 19 Uhr an der Jena Tourist-Information. Die Gästeführer erzählen Ihnen dunkle Anekdoten und schaurige Geschichten über Unglücke und das mittelalterliche Gerichtswesen. Begleitet wird die Führung abwechselnd vom Jenaer Scharfrichter Wolf Kramer oder der Kräuterfrau Käthe. Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der Jena Tourist-Information oder online.

Der Lichterpark in Münchenbernsdorf ist ein Fest fürs Auge. Auf anderthalb Hektar sind Bäume und Hütten festlich illuminiert, dazwischen glitzert ein 15 Meter langer Rentierschlitten. Der märchenhafte Holzskulpturenpark wird ebenfalls passend zum jeweiligen Märchen beleuchtet; über 200.000 LED- Lämpchen strahlen - geöffnet ist bis 30. Dezember täglich von 16 bis 20 Uhr bei Seeligers Weihnachtsbaumverkauf in Münchenbernsdorf. Der Eintritt ist für Kinder bis sechs Jahre frei.