"The Music of Harry Potter - Live in Concert" ist ein Abend der ganz besonderen Art. Klangvoll fasst er die musikalischen Höhepunkte der "Harry Potter"-Filme und des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" zusammen. Das große Ensemble der Cinema Festival Symphonics besteht aus Solisten, Chor und Orchester. Am 5. Januar um 20 Uhr in der Messehalle Erfurt.