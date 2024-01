Nachdem die Museumshöhler wegen Wartungs- und Reinigungsarbeiten zuletzt geschlossen bleiben mussten, öffnen sie am 1. Februar wieder täglich (außer montags) für Führungen. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr können Interessierte in die bis zu zehn Meter tiefen Keller hinabsteigen, die überwiegend im 16. und 17. Jahrhundert als Bierlagerungsstätte genutzt wurden. Bei der etwa einstündigen Tour werden im Rahmen der Führung interessante Details über den Höhlerbau, das Brauwesen und Schankrecht in Gera sowie die weitere Nutzung der unterirdischen Gänge vermittelt. Bildrechte: MDR/Hendrik Sachs

Viele Bücher an den Wänden aller vier Himmelsrichtungen und so hoch, dass einige nur mit einer Leiter erreichbar sind: Die Forschungsbibliothek Gotha öffnet am 31. Januar ihre Räume. Welche Schätze dort stehen, wird den Besucherinnen und Besuchern bei einer Führung zwischen 17 und 18 Uhr gezeigt. Die Bibliothek finden Sie am Schlossplatz 1. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Am 31. Januar steht das traditionellen Neujahrskonzert an der Technischen Universität Ilmenau an. Beim Konzert zum Jahresauftakt wird das Akademische Orchester der TU unter Leitung von Lea Ray Werke von Wolfgang Hocke, Carl Stamitz sowie Franz Schubert spielen. Los geht es um 19:30 Uhr im Audimax im Humboldtbau. Der Eintritt ist frei.

Der Museumsverein Orlatal zeigt in einer Sonderausstellung im Buteile-Park in Neustadt/Orla Feuerwehrfahrzeuge der DDR. Nach Vereinsangaben können unter anderem Spezialanhänger angesehen werden, außerdem Löschtechnik und Feuerwehruniformen im Wandel der Zeit. Die Ausstellung in der Triptiser Straße 14 ist unter anderem am Mittwoch von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Sie läuft noch bis Ende April.

Studierende der Bauhaus-Universität Weimar haben sich Gedanken gemacht, wie Bauen und Leben auf dem Land künftig aussehen könnten - am Beispiel des Weimarer Ortsteils Niedergrunstedt. Ihre Entwürfe und Szenarien präsentieren sie am 30. Januar bei einer Pop-up-Ausstellung im Hofatelier Niedergrunstedt. Beginn ist 18 Uhr. Abendbrot gibt es auf dem Vierseitenhof auch - frische Pita aus dem Ofen und Getränke.

Am 31. Januar veranstaltet das Theater Nordhausen zusammen mit dem Loh-Orchester Sondershausen um 18 Uhr ein Benefizkonzert unter dem Motto "Fluthilfe für Windehausen" im Theater im Anbau. Mit dem Erlös des Konzertes sollen die Einwohner des vom Hochwasser betroffenen Ortes unterstützt werden. Windehausen hatte die Überflutung in Thüringen besonders hart getroffen. Tickets gibt es noch.

Wo genau kommt eigentlich unser Strom her? Wenn Sie das schon immer mal wissen wollten, dann sind Sie bei der Führung durch das Umspannwerk Pößneck-Ost in der Kurzackerstraße 32 genau richtig. Tobias Nachtwey, Bereichsleiter Strom bei den Stadtwerken Jena-Netze, bietet am 30. Januar ab 18 Uhr einen seltenen Einblick in die Energieversorgung. Er zeigt, wie das Unternehmen den Energiebedarf der Stadt deckt. Außerdem stellt er Pläne und Konzepte für das Stromnetz der Zukunft vor. Danach gibt es einen Vortrag. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Am 1. Februar eröffnen die Saalfelder Feengrotten die Saison 2024. Dann sind das Schaubergwerk und das Erlebnismuseum Grottoneum wieder täglich von 10:30 bis 15:30 Uhr geöffnet. Bildrechte: picture-alliance / ZB | Jan-Peter_Kasper

Im Knotenpunkt in Schlotheim wird am 31. Januar wieder gemeinsam gekocht. Wer Lust aufs Schnippeln und Gemüseputzen hat, kann bereits um 10 Uhr ins Haus der Vereine in die Bahnhofsstraße 6e kommen. Wer nur schmausen möchte, ist ab 12:30 Uhr willkommen. Im Knotenpunkt wird alle zwei Wochen immer mittwochs gekocht. Dabei bleibt auch viel Zeit zum Quatschen.

Im Fachwerkerlebnishaus in Schmalkalden können Besucherinnen und Besucher alte Handwerkskunst entdecken. Das mittelalterliche Handels- und Wohnhaus wurde als Baudenkmal aufwändig restauriert. Gewölbekeller, Wohnräume, Fassaden- und Mauerstrukturen können besichtigt werden. Es gilt als ältestes Fachwerkhaus in Schmalkalden. Täglich ist es von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Im Erdgeschoss sind in einer kleinen Galerie Werke von regionalen Künstlerinnen und Künstlern ausgestellt. Bildrechte: MDR / Axel Bauer

Am 3. Februar wird im Workshop "Maskenwerkstatt" im Deutschen Spielzeugmuseum nicht nur gezeigt, wie die Masken vor einem Jahrhundert entstanden sind, sondern man kann seine eigene Faschingsmaske nach traditioneller Art - aus Leim und Papier - herstellen. Kinder bekommen in der Zeit von 13 bis 15:30 Uhr eine fachkundige Anleitung. Nach altem Verfahren muss die Maske in der Form trocknen und kann ab Dienstag, 6. Februar, an der Museumskasse zu den Öffnungszeiten des Museums abgeholt werden. Der Workshop bedarf der Anmeldung unter 03675-422634 27 oder unter info@deutschesspielzeugmuseum.de.