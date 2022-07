Steinmetz ordnet die Bedenken der Südthüringer Waldbesitzer unter Berührungsängste ein. In Holzthaleben gibt es die nicht. Hier leben die Menschen seit 20 Jahren mit den Windrädern am Horizont. Sie haben sich arrangiert. "Dass das nicht schön ist, ist mir auch klar, aber es gibt bestimmte Notwendigkeiten, wo ich natürlich diese subjektiven Faktoren abwägen muss. Was ist mir wichtiger: Eine windradfreie Landschaft oder eventuell irgendwann einmal eine etwas unabhängigere Energie-Versorgung", konstatiert Steinmetz.