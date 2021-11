Den größten Anstieg mit einem Plus von 18,5 Prozent gab es bei den Energiepreisen. Die Heizölpreise war demnach im Oktober mit einem Plus von 118,4 Prozent mehr als doppelt so hoch wie noch vor einem Jahr. Kraftstoffe verteuerten sich um 35,3 Prozent und die in Thüringen oft genutzte Fernwärme kostete im Schnitt 20 Prozent mehr. Auch die Preise für Gas lagen um 3,6 Prozent über dem Vorjahresniveau.