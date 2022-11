Die Verbraucherzentrale Thüringen ist nach eigenen Angaben der Menge an Anfragen kaum noch gewachsen. Wie Geschäftsführer Ralph Walther am Dienstag bei der Mitgliederversammlung in Erfurt sagte, kann etwa ein Großteil der E-Mails derzeit gar nicht beantwortet werden. Auch persönliche oder telefonische Termine seien nicht zu bekommen. Um den Beratungsbedarf decken zu können, forderte Walther mehr Geld vom Land.