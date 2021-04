Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Stephan Kramer, hat eine bundesweite Einstufung der sogenannten "Querdenken-Bewegung" als Verdachtsfall gefordert. "Wir haben es mit einer Bestrebung zur Diffamierung und Delegitimierung der freiheitlich demokratischen Grundordnung und der Institutionen dieses Staates zu tun", sagte Kramer gegenüber dem ARD-Politikmagazin "Kontraste". Man habe hinreichende Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung , so Kramer.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Kramer am Donnerstag, der Verfassungsschutz schaue bei den Demonstrationen schon länger hin. "Jetzt ist es mittlerweile aber so, dass die Extremisten die Wortführerschaft und mehr und mehr die Regie übernehmen, auch wenn sie zahlenmäßig nicht in der Mehrheit sind", sagte Kramer.