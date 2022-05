Jurist aus Überzeugung, in Thüringen assimilierter Rheinländer und Workaholic in allen Lebensbereichen – so ließe sich Klaus von der Weiden vielleicht beschreiben. Der Volljurist aus Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz brennt für sein Fach. Auch wenn die Entscheidung für ein Studium der Rechtswissenschaften eine pragmatische war - die Chancen auf einen Arbeitsplatz in diesem Berufsfeld waren Anfang der 1980-er Jahre höher als im Journalismus oder der Politologie – will er heute nichts missen:

Ich würde es wieder machen, ich würde wieder Jura studieren und ich würde auch wieder Richter werden. Das mache ich im nächsten Leben genauso wie in diesem. Klaus von der Weiden Neuer Präsident am Thüringer Verfassungsgerichtshof

Studiert hat von der Weiden in Mainz, der Schwerpunkt im Studium war zunächst noch kollektives Arbeitsrecht, die Promotion nach dem Referendariat dann im Familienrecht. Heute arbeitet er als Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und als Verfassungsrichter in Thüringen. Von der Weiden meint, er sei ein gutes Beispiel dafür, dass Jura einfach Jura ist. Es käme nicht auf die speziellen Rechtsgebiete an, sondern auf das Handwerkszeug und die juristischen Methoden. Wer sich damit auskennt, finde überall Freude an der Materie.

Der Lieblingsverein? Kein Thüringer...