Offensichtlich fallen in Thüringen mehrere Querdenker-Bündnisse in die Kategorie "Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates". Misstrauen gegen die Demokratie zu schüren, scheint auch für die Führungsfiguren von "Querdenken Jena" ein wichtiges Anliegen zu sein. Auch diese Akteure posten bei Telegram Verschwörungserzählungen: "Willkommen in der Virokratie! Vormals halbwegs geistige, gesunde Menschen sind völlig irre und verkaufen pseudowissenschaftliches Geschwurbel als Wahrheiten, auf welche Politiker nur allzu gerne anspringen."

Bei Telegram bot die gelernte Krankenschwester und selbstständige Businesstrainerin Nöhren nicht nur eine "Anleitung um Maskenbußgelder zu vermeiden" an. In zunehmend aggressiver Tonlage hetzt auch sie gegen die Demokratie: "Damit auch der Letzte begreift, in welch krankem System wir leben. Dieser Staat samt der Judikative ist so was von kaputt." Zudem vertrat Nöhren geschichtsrevisionistische Positionen: "Diese über 75 Jahre auferlegte Schuld muss ein Ende haben und wir sollten alles dafür tun, um unsere deutschen Seelen von der Last zu befreien, die durch ein perfides Umerziehungsprogramm wie ein dunkler Schatten auf uns lastet."