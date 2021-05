Die SPD hatte Kramer im April zum Direktkandidaten für den Bundestagswahlkreis 192 (Landkreis Gotha und Ilm-Kreis) nominiert. Um Wahlkampf machen zu können, wollte Kramer eigentlich ab 1. Juli und bis zur Bundestagswahl am 26. September Urlaub nehmen - zunächst Erholungsurlaub und dann unbezahlten Urlaub. Die Entscheidung zum Rückzug von der Kandidatur sei ihm nicht leicht gefallen, so Kramer am Freitag. Die Kandidatur einerseits und andererseits die Tätigkeit im Verfassungsschutz seien für ihn "zwei große Herzensanliegen".

Thüringens SPD-Landeschef Georg Maier äußerte sein Bedauern über die Entscheidung Kramers. Dieser habe sich entscheiden, "seinen beruflichen Aufgaben den Vorrang zu geben und keinerlei Zweifel an seiner neutralen Amtsführung zuzulassen", erklärte Maier, der als Innenminister auch Vorgesetzter Kramers ist. Gerade in den vergangenen Tagen sei Kramer auch immer wieder persönlich angefeindet und seine Integrität in Zweifel gestellt worden. "Solche Unterstellungen weise ich auf das Schärfste zurück", so der Innenminister.