Thüringens Verfassungsschutz-Präsident Stephan Kramer weist Rücktrittsforderungen gegen ihn zurück. Kramer sagte MDR THÜRINGEN am Montag, es gehöre zu seinen gesetzlichen Aufgaben, den Antisemitismus zu beobachten, zu bewerten und einzuschätzen. Seine Aussage, dass der CDU-Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen antisemitische Stereotype verwende, habe er ausführlich begründet.

Rückendeckung erhält Kramer auch von Innenminister Georg Maier. Maier sagte MDR THÜRINGEN, Kramer mache nichts anderes als seinen Job. Er habe seine Einschätzung nachvollziehbar begründet. Ähnlich äußerte sich die innenpolitisches Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Dorothea Marx. Kramer hatte dem ARD-Magazin Kontraste gesagt : "Bei Herrn Maaßen, wenn man die Summe aller Dinge zusammennimmt, ... da gibt's eigentlich nichts mehr zu entlasten, er nutzt antisemitische Stereotype, um auf Stimmenfang zu gehen." Maaßen wies das in demselben Kontraste-Beitrag zurück.

Die Thüringer AfD-Landtagsfraktion und die CDU-Landtagsabgeordneten Michael Heym und Henry Worm warfen Kramer daraufhin fehlende politische Neutralität vor und forderten seine Entlassung. Das wiederum veranlasste die Thüringer Grünen am Montag dazu zu konstatieren, die Forderung zeige, wie sehr Teile der Thüringer CDU "mit der Gedankenwelt der AfD liebäugeln". Grünen-Landessprecher Bernhard Stengele forderte die CDU-Führung in Thüringen am Montag auf, sie solle sich von dem "gefährlichen Kandidaten" Maaßen distanzieren und auf ihre Südthüringer Parteifreunde "einwirken, Herrn Maaßen aus dem Spiel zu nehmen".