Ein 39 Jahre alter Mann aus Heiligenstadt in Thüringen hat sich am Sonntagabend in der Innenstadt von Göttingen (Niedersachsen) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Als Beamte bei einer Fahrzeugkontrolle an den Wagen herantraten, gab der Thüringer plötzlich Gas.

Beim Versuch, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten, verletzte ein Thüringer einen Beamten. Die Polizei gab daraufhin Schüsse auf das Fluchfahrzeug ab. (Symbolbild) Bildrechte: dpa