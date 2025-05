Nach einem versuchten Diebstahl am Montagmorgen in Erfurt hat die Polizei die Tatverdächtigen über Kilometer verfolgt. Am Ende konnten sie festgenommen werden. Nach Angaben der Polizei wollten die fünf Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Innenstadt stehlen.

