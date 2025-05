Doch selbst wenn die Tatverdächtigen flüchten, läuft nicht automatisch eine filmreife Verfolgungsjagd an. Vielmehr werde in jedem Einzelfall genau geprüft, was die Mittel der Wahl sind: direkte Verfolgung oder Aufbau einer Kontrollstelle? Hubschrauber oder Streifenwagen? Und wie viele?

Zuständig für die Entscheidungen und Koordinierung der Einsatzkräfte ist in Thüringen die Landeseinsatzzentrale. Die oberste Maxime: kein Risiko für Unbeteiligte. Ist wenig Verkehr und sind keine Fußgänger in Sicht, kann die Verfolgung auch mal länger dauern. Aber: "Wir versuchen, solche Fahrten so schnell wie möglich zu beenden - ohne dabei größere Schäden zu verursachen", so Patrick Martin. Denn der psychische Druck bei Flüchtenden sei enorm.