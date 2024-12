Warum gehen Mitbewerber gegen Vergabeverfahren vor? Welches sind berechtigte Gründe?

Christian Meier: Das Vergaberecht hat strenge, sehr formale Regeln, die dazu dienen, den interessierten Unternehmen gleiche Chancen auf einen Auftrag einzuräumen. Der Zuschlag darf nur - für den konkreten Auftrag - geeigneten Unternehmen und nur auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt werden. Welches die Eignungs- und Zuschlagskriterien sind, legt der öffentliche Auftraggeber fest. Diese müssen dem Auftrag aber angemessen sein. Es herrscht ein strenges Gleichbehandlungsgebot. Wenn ein Bieter meint, dass er durch einen Verstoß des Auftraggebers gegen das Vergaberecht benachteiligt wird, kann er das rügen und auch von der Vergabekammer überprüfen lassen. Natürlich hat jedes Unternehmen, das sich um einen Auftrag bemüht, auch ein großes Interesse daran, diesen auch zu bekommen. Meint es, dass ein Vergaberechtsverstoß vorliegt, wird es diesen auch rügen.



Wann landet ein Verfahren vor dem Gericht?

Christian Meier: Meint ein Unternehmen, berechtigt oder unberechtigterweise, dass ein Vergaberechtsverstoß vorliegt, muss er diesen zunächst im Auftraggeber gegenüber rügen. Reagiert der Auftraggeber hierauf nicht oder weist er die Rüge als unberechtigt zurück, kann dieses Unternehmen zunächst die Vergabekammer anrufen und beantragen, das Vergabeverfahren auf die gerügten Vergaberechtsverstöße hin zu überprüfen. Sobald ein solcher Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer eingeht, wird dieser - wenn er nicht ganz offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist - dem öffentlichen Auftraggeber unverzüglich zugestellt. Ab diesem Moment tritt ein Zuschlagsverbot in Kraft. Das heißt, dass der Auftraggeber, solange das Nachprüfungsverfahren dauert, den Auftrag nicht erteilen darf. Selbst wenn die Vergabekammer den Nachprüfungsantrag zurückweist, bleibt zunächst das Zuschlagsverbot bestehen. Die vor der Vergabekammer unterlegene Seite kann gegen die Entscheidung eine sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht einreichen. Von Ausnahmefällen abgesehen, wird dann das Zuschlagsverbot bis zur Entscheidung des Oberlandesgerichts verlängert.



Wird heutzutage öfter die Vergabekammer und/oder das Gericht angerufen? Gehört das bereits zur Routine? Warum?

Christian Meier: Die jährliche Anzahl von Nachprüfungsverfahren beläuft sich auf circa durchschnittlich 800, Tendenz aber steigend. In Anbetracht der Anzahl der öffentlichen Vergaben sind Nachprüfungsverfahren eher selten, noch seltener sind sofortige Beschwerden zum Oberlandesgericht. Je umkämpfter ein Markt ist, desto häufiger werden aber Vergaben in diesem Bereich angegriffen.



Sind die Summen, um die es hier geht, Ansporn, um gegen ein Verfahren vorzugehen?

Christian Meier: Der Auftragswert ist nicht unbedingt ein Indikator für die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bieternachprüfungsverfahren einleitet. Allerdings sind hohe Auftragswerte natürlich auch ein verständlicher Anreiz, um einen Auftrag zu kämpfen.



Was bedeutet das für die betroffenen Projekte?

Christian Meier: Da ich die Projekte überhaupt nicht kenne, kann ich hierzu kaum etwas sagen. Wenn die Nachprüfung bereits in der Beschwerdeinstanz, also vor dem Oberlandesgericht, ist, dürfte es sich aber langsam dem Ende zuneigen. Das Oberlandesgericht ist die letzte Instanz in Nachprüfungsverfahren, nur in ganz seltenen Fällen liegt ein Vergabesenat vorher selbst entscheident die Sache zur Klärung einer allgemein gültigen Rechtsfrage dem Bundesgerichtshof oder dem europäischen Gerichtshof vor.