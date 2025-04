Unter anderem müsse genau nachgewiesen werden, mit wie vielen Besuchern gerechnet werde. Für viele Kommunen sei das nicht zu schaffen, so Bernsen: "Man muss ganz klar sagen: Je kleiner eine Kommune ist, umso höher ist auch der finanzielle Aufwand relativ gesehen, um diese ganzen Sachen untersuchen zu können. Das heißt, den kleinen Kommunen fällt das noch schwerer." Laut Bernsen ist aber gerade für kleine Kommunen wichtig, zeigen zu können, was ihre Geschäfte den Kunden anbieten und dass es sich lohnt, dort einkaufen zu gehen.

Hinzu kommt laut Bernsen, dass das Thüringer Ladenöffnungsgesetz maximal einen verkaufsoffenen Sonntag im Advent zulässt - entweder am ersten oder zweiten Advent: "Während es in anderen Bundesländern mehrere verkaufsoffene Sonntage im Advent gibt oder zumindest eine Auswahl aus diesen Sonntagen. Und da wäre es eine Gleichbehandlung, wenn wir zumindest das Recht hätten, aus den Adventswochenenden einen Sonntag auswählen zu können." Bernsen wies zudem den Vorwurf von Verdi zurück, die Arbeitgeber im Handel hätten sich in der letzten Tarifrunde nicht verhandlungsbereit gezeigt. Die Löhne im Thüringer Handel seien in etwa auf Bundesniveau.