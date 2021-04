Ein Sturmtief namens "Ulli" beschert den Thüringerinnen und Thüringern zum Start der Arbeitswoche nach Ostern Schnee, Kälte und unangenehme Windböen. An fast allen Thüringer Wetterstationen wurde am Dienstagmorgen bis in den Vormittag Schnellfall registriert. Ein verschneites Fahrrad im Schneetreiben am Dienstagmorgen in Weimar. Bildrechte: MDR/Sebastian Großert

Massive Behinderungen auf A4 und A9 in Ostthüringen

Der MDR-Verkehrsdienst meldete gegen 11 Uhr, in ganz Thüringen seien zahlreiche Straßen wegen querstehender Lkw gesperrt. Auf den Autobahnen gibt oder gab es vor allem in Ost- und Südthüringen. Auf der A4 stockt der Verkehr seit etwa 7 Uhr zwischen der Landesgrenze zu Sachsen und Ronneburg - zunächst nur in Richtung Frankfurt, später auch in der Gegenrichtung. An dem Unfall auf der A71 bei Rentwertshausen waren mehrere Fahrzeuge beteiligt. Bildrechte: Steffen Ittig

Auf der A9 gibt es mehrere Kilometer Stau in Richtung Süden, weil sich zwischen Naumburg in Sachsen-Anhalt und Eisenberg in Thüringen mehrere Lastwagen quergestellt haben. Auf der A71 kollidierten bei Rentwertshausen nach der Landesgrenze zu Bayern mehrere Fahrzeuge miteinander. Hier waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Zum Transport der Verletzten landeten zwei Rettungshubschrauber auf der A71. Bildrechte: Steffen Ittig

Linienbusse in Gera und im Altenburger Land fuhren nicht