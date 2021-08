Bus- und Bahnfahren ist in Thüringen wieder teurer geworden. Am Sonntag sind die Fahrpreise im Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) im Schnitt um knapp zwei Prozent gestiegen. Anfang Juni hatten die zuständigen Behörden den neuen Tarifen zugestimmt.

Vor allem für Kinderfahrscheine müssen Eltern tiefer in die Tasche greifen. Ein Ticket in Erfurt, Weimar, Jena und Gera kostet jetzt 1,70 - und damit zehn Cent mehr als bisher. Auch außerhalb von Städten sind die Preise für Einzelfahrten im sogenannten CityRegio- und Regiotarif gestiegen. Zudem wurde das Abo teurer. So kostet ein Ticket in der "Abo Plus"-Kategorie jetzt 57,10 Euro statt 55,80 Euro. Keine Erhöhung gab es bei vielen Tageskarten und Gruppentageskarten.