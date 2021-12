Thüringen hat in diesem Jahr einen Millionenbetrag von Menschen geerbt, die keine Angehörigen haben. Insgesamt seien bis Ende November aus den sogenannten Fiskalerbschaften mehr als 3,4 Millionen Euro in die Landeskasse geflossen, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.