Die CDU im Thüringer Landtag kritisierte den Vorstoß scharf. Der Beschluss von 2G+ bedeute den Todesstoß für die Gastronomen, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Martin Henkel. Thüringen müsse dem Beispiel von Reiner Haseloff in Sachsen-Anhalt und die Regeln in der Gastronomie nicht verschärfen. Es gebe derzeit keine belastbaren wissenschaftlichen Daten, die 2G+ in Gaststätten rechtfertigten, so Henkel.